أفاد مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأميركية بان الولايات المتحدة لا تزال تشعر بالقلق إزاء انخفاض قيمة العملة المحلية في الصين مؤخراً، مضيفا أنه ليس من الواضح ما إذا كان وزير الخزانة ستيفن منوتشن سيجتمع مع أي مسؤولين صينيين في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي هذا الأسبوع.

وتابع المسؤول أن وزارة الخزانة تواصل مراقبة تحركات اليوان عن كثب، مشيراً إلى أنهم يشعرون بالقلق إزاء بعض الانخفاض الأخير في قيمة العملة الصينية.

ولفت إلى شعورهم بالقلق أيضاً إزاء تحول الصين عن السياسات الأكثر انفتاحاً على الأسواق واستمرار الاعتماد على الآليات غير السوقية التي تؤثر على الاقتصاد الكلي والبيئة التجارية.

المصدر: وكالات