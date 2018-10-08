أعلنت قوات الجيش واللجان الشعبية اليوم الاثنين السيطرة على عدد كبير من القرى والمواقع في جيزان وتكبيد العدو السعودي خسائر فادحة في العديد والعتاد.

وذكر بيان عسكري للقوات المسلحة بث على تلفزيون اليمن الرسمي أن السيطرة على قرى وأبراج رقابة ومواقع سعودية كانت نتيجة عمليات عسكرية واسعة نفذتها وحدات متخصصة من الجيش واللجان.

وفيما يلي نص البيان:

بفضلٍ منَ اللهِ سبحانَهُ وتعالى وبعزيمةِ الأبطالِ الميامينَ منتسبِي الجيشِ واللجانِ الشعبيَّةِ المرابطينَ في جبهةِ جيزانِ، وبعدِ عمليةٍ استطلاعيةٍ ودقيقةٍ لقواتِنَا تمكَّنَتْ وحداتٌ قتاليةٌ خاصَّةٌ منْ تحقيقِ انتصاراتٍ نوعيةٍ يومَنَا هذا ضِدَّ قواتِ العدوِّ السعوديِّ ومرتزقتِهِ..

حيثُ سيْطَرَ أبطالُ القواتِ المسلحةِ واللجانِ الشعبيَّةِ في عمليةٍ هجوميَّةٍ على برجَي (أم بي سي) والرقعةِ وقرية قنبورةِ وقريةِ القيِّمَة ودمَّرُوا وأحرقُوا عدداً من آلياتِ ومدرعاتِ العدوِّ..

كَمَا تمكَّنَ أبطالُنَا الأشاوِسُ منَ السيطَرةِ على عددٍ منَ المواقعِ والقرى، منها قريتَي الضُبَيْرَةِ والعَمْدَانِ واغتنموا عدداً كبيراً منَ أسلحةِ وعتادِ الجيشِ السعوديِّ ومرتزقتِهِ، وأدتْ العمليةُ إلَى مصرَعِ وإصابةِ عددٍ كبيرٍ منَ قواتِ العدوِّ رُغْمَ الإسنادِ الجويِّ المكَثَّفِ.

وبعدَ محاولاتٍ عدةٍ لقواتِ العدوِّ لاستعادةِ المواقعِ التي تَمَّ اقتحامُها والسيطرةُ عليهَا إلاَّ أنَّ جميعَ تلكَ المحاولاتِ البائسةِ مُنيتْ بالفشلِ الذريعِ وأدَّتْ إلِى مضاعفةِ خسائرِ العدوّ البشريةِ والماديةِ.

كمَا أسقَطَتْ قواتُنَا الباسلةُ فِي هذهِ العمليةِ الهجُوميةِ النوعيةِ ثلاثَ طائراتٍ استطلاعيةٍ تابعةٍ للعدوِّ في منطقةِ وادي جارةِ بجيزانَ.

وتأتي هذا العملية متزامنة مع الذكرى الثانية لجريمة الصالة الكبرى التي ارتكبها العدوان وسقط خلالها مئات الشهداء والجرحى.

هذا ويواصل ابطال الجيش واللجان الشعبية تحقيق الانتصارات في كافة الجبهات بالذات في جبهات الساحل الغربي.

وتؤكدُ قيادةُ وزارةِ الدفاعِ ورئاسةُ هيئةِ الأركانِ العامةِ استمرارَ أبطالِ الجيشِ واللجانِ الشعبيةِ في مواجهةِ العدوانِ حتى تحقيق النصر.

المصدر: المسيرة