صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “بتاريخ 7/10/2018 وفي محلتي الفاعور وطاريا – البقاع، ونتيجة لعمليات الرصد المكثفة والمراقبة الدقيقة، تمكنت دورية من قسم مكافحة الارهاب والجرائم الهامة – المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية، من توقيف كل من:

– ن. ا. (مواليد عام 1982، لبناني)

– ت. ح. (مواليد عام 1965، لبناني).

وتبين ان الأول مطلوب للقضاء على خلفية أعمال ثأرية أدت الى مقتل المدعو (م. ف.) في بلدة غزة البقاعية، ويوجد بحقه مذكرة قضائية عدد /2/ بجرم قتل ونقل أسلحة، والثاني مطلوب للقضاء بجرائم مخدرات، نقل أسلحة، إطلاق نار.

والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام