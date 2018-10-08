طلبت فرنسا، الاثنين، توضيح مصير الصحافي السعودي جمال خاشقجي “في اسرع وقت ممكن” بعد اختفائه منذ الثاني من تشرين الأول/اكتوبر.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون در موهل ان “فرنسا قلقة لاختفاء جمال خاشقجي، الشخصية السعودية المعروفة والمحترمة”. واضافت في الندوة الصحافية الالكترونية اليومية للخارجية، “نتمنى توضيح وضعه في اسرع وقت ممكن”.

وقد توجه خاشقجي الذي يكتب خصوصا لصحيفة واشنطن بوست الى القنصلية السعودية في الثاني من تشرين الاول/اكتوبر لاجراء معاملات ادارية، وتقول الشرطة التركية انه لم يخرج منها.

واكد مسؤولون اتراك السبت ان العناصر الاولى للتحقيق تفيد انه قتل في داخل القنصلية، لكن الرياض نفت على الفور ما وصفته بأنه تأكيدات “لا اساس لها”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية