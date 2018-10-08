أعلن وزير النفط الايراني الإثنين أن الأسواق النفطية لا يمكن ان تصدق الادعاءات “المبالغ فيها” للسعودية بأنها قادرة على تعويض شحنات النفط الايرانية التي تراجعت بسبب العقوبات الاميركية على طهران.

وقال وزير النفط الإيراني بيجان نمدار زنغنه وفق ما أورده موقع شانا الالكتروني التابع للوزارة “ادعاءات مبالغ فيها كهذه يمكن أن تسعد السيد ترامب، لكن السوق لن تصدقهم أبدا”.

وأضاف “هذه التصريحات جاءت بضغط من ترامب على السلطات السعودية، في الحقيقة لا السعودية ولا اي دولة منتجة أخرى تملك مثل هذه القدرة”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية