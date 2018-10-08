أكد الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك متابعة قضية اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي عن كثب، معربا عن القلق الشديد إزاء حالات وتقارير وردت مؤخرا بشأن أعمال العنف التي استهدفت الصحافيين.

وقال دوجاريك “نحن قلقون جدا بشأن الحالات الأخيرة، والتقارير حول أعمال العنف التي استهدفت الصحافيين مؤخرا، مثل اختفاء جمال خاشقجي، ومقتل الصحافية البلغارية فيكتوريا مارينوفا”، مؤكدا “ندعو قادة وزعماء العالم لتعزيز حرية الصحافة، ومحاسبة من يعيق عمل الصحافيين”.

وأضاف دوجاريك “نتابع قضية السيد خاشقجي عن كثب، وهناك تحقيقات، ويجب أن ننتظر نتائج تحقيقات الجهات الرسمية، وحينئذ سوف نصدر تعليقا”.

وأوضح دوجاريك “لا علم لدي بأي تواصل بين الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة العربية السعودية بشأن اختفاء خاشقجي”.

واختفى خاشقجي (59 عاما) يوم الثلاثاء الماضي، بعدما دخل مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول لكنه لم يخرج منها، فيما نفت القنصلية السعودية احتجاز خاشقجي وقالت إنه خرج.

كما أعلنت السلطات التركية أنها فتحت تحقيقاً رسمياً في قضية اختفاء خاشقجي الذي فقد الاتصال به منذ يوم الثلاثاء الماضي عقب دخوله إلى القنصلية السعودية في إسطنبول.

وكانت مصادر أمنية تركية ذكرت مساء السبت الماضي، بحسب وسائل إعلام، أن “15 سعودياً بينهم مسؤولين وصلوا إلى مدينة إسطنبول بطائرتين ودخلوا القنصلية بالتزامن مع وجود خاشقجي فيها ومن ثم عادوا إلى بلادهم”.

وأعلنت وزارة الخارجية التركية اليوم الاثنين استدعاء السفير السعودي في تركيا أمس، لإخباره بضرورة التعاون بين البلدين في التحقيقات الجارية في قضية اختفاء خاشقجي.

المصدر: سبوتنيك