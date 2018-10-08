صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “كثرت في الآونة الأخيرة عمليات النصب والسرقة والتزوير واستعمال مزور ضمن نطاق جبل لبنان.

ونتيجة المتابعة والرصد، تمكنت إحدى دوريات شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي من توقيف في محلة الجديدة، المدعو ج. ا. (مواليد عام 1976، لبناني)، المطلوب للقضاء بموجب /23/ مذكرة قضائية بالجرائم التالية: سرقة وتزوير، احتيال، استعمال مزور، ابتزاز أموال، شيك دون رصيد، تدخل بجرم، عدم دفع رسوم.

وسلم الموقوف الى فصيلة الجديدة في وحدة الدرك الإقليمي لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية