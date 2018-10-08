إصابة 29 مواطناً فلسطينيا بقمع الاحتلال للمسيرة السلمية شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 8 2018 - 19:16
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الخارجية الصينية تعلن دعم بكين عمل "الإنتربول" والدول والمنظمات الأعضاء في المنظمة في مجال مكافحة الجريمة
إصابة 29 مواطناً فلسطينيا بقمع الاحتلال للمسيرة السلمية شمال قطاع غزة
منذ 41 mins
8 October، 2018
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