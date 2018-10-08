صرحت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نظيره الإيراني محمد جواد ظريف بحثا التعاون في مجال الطاقة خلال مكالمة هاتفية .

ونقلت وكالات روسية عن وزارة الخارجية الروسية في بيان لها ان المسؤولين الدبلوماسيين تناولا مسألة التعاون في مجال الطاقة عبر اتصال هاتفي إلى جانب تناول آخر المستجدات الاقليمية والدولية.

ويذكر إن اللقاء الجانبية الروسية الايرانية تعقد بشكل دوري على مختلف المستويات إلى جانب اللقاء على هامش الاجتماعات الدولية.

الجدير بالذكر إن وزیر الطاقة الروسي “الكسندر نوفاك” زار طهران الأسبوع الماضي لبحث علاقات التعاون التجاري والمشاریع المشترکة بين البلدين في ظل استمرار العقوبات.

المصدر: وكالة مهر