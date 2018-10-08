أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب نواف الموسوي ان “الحرب التي بدأت منذ سنوات وتحديدا في العام 2006، واستهدفت في المرحلة الأولى إسقاط المقاومة في لبنان من أجل الاستكمال الهجوم لاحقا على جميع دول المقاومة، سقطت بفعل صمود المقاومة والشعب اللبناني”.

وقال الموسوي في حديث له “اليوم بعدما انهزم هذا الهجوم على سوريا وأضيف العراق ليكون جزءا من مسرح المواجهة مع العدو الصهيوني، انتقل هذا الهجوم الآن إلى إيران وبدأت الحرب التي سقطت في لبنان وسوريا على إيران”، وتابع “هذه الحرب تستخدم جميع الوسائل لا سيما وأنه لا يستهدف إسقاط النظام السياسي القائم في ايران وإنما يستهدف أيضا تفكيك إيران للقضاء على قوتها الجيوستراتيجية والجيوسياسية”.

واضاف الموسوي “نحن نرى كما يرى إخواننا جميعا الحال البائسة التي وصلت إليها الأوضاع في لبنان، سواء في ما يتعلق بالأزمات المتعاظمة من النفايات والكهرباء، أو في ما يتعلق بالمياه وكل المستويات المعيشية الاقتصادية”، وسأل “كيف نتعامل مع هذه الأزمات، هل نتعامل معها من موقع اليأس أمام ما نواجه من تحديات أم نتعامل معها من واقع النهوض بهذا التحدي والتفوق عليه؟”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام