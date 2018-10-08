بعد أيام من إعلان تعطل شبكة التواصل المصور “إنستغرام”، أعلنت الشبكة عن طرحها تحديثا جديدا.

وأوضحت الشبكة، بحسب ما نقله موقع “أوبرجيزمو” التقني الصيني، أن التحديث الجديد يضيف ميزات جديدة إلى “قصص” إنستغرام.

وأشارت إلى أن التحديث الجديد على إنستغرام سيمكن المستخدمين من إضافة مقاطع فيديو طويلة إلى القصص، بعد تقطيعها إلى أجزاء متعددة.

وستجعل “إنستغرام” مقاطع الفيديو الطويلة كل دقيقة منها تعمل كجزء من القصة، وسيتم زيادة سرعة مرور القصة، بحيث يظهر كأنها مقطع واحد.

كما ستمكن مستخدم إنستغرام من تصوير مقطع الفيديو الطويل، ونشره مرة واحدة، بدلا من إجباره على تصوير دقيقة واحدة ونشرها، ثم إيقاف التصوير وتصوير دقيقة أخرى في قصة منفصلة.

وكان “إنستغرام، المملوك لشركة “فيسبوك”، قد واجه صباح الأربعاء عطلا مفاجئا، وأن عددا كبيرا من مستخدمي “إنستغرام” لم يتمكنوا من فتح حساباتهم على “إنستغرام” سواء في التطبيق المخصص للهواتف الذكية أو نسخة “سطح المكتب”.

يذكر أن إدارة “فيسبوك” أعلنت أيضا قبل أيام تعيين آدم موسيري، مديرا تنفيذيا لـ”إنستغرام”، عقب قرار مؤسسيه، كيفين سيستروم ومايك كريغر، الرحيل عن إدارة الموقع، اعتراضا على سياسات “فيسبوك”.

وتأسس موقع “إنستغرام” عام 2010، واشترته “فيسبوك” في 2012 مقابل مليار دولار، حين كان يستخدم “إنستغرام” 31 مليون شخص، ومنذ ذلك الحين ازداد هذا العدد ليتجاوز المليار مستخدم حول العالم.

المصدر: سبوتنيك