أعلن الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-ان الاثنين ان “الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون سيلتقي قريبا الرئيسين الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين في دليل جديد على أجواء التهدئة السائدة في شبه الجزيرة الكورية”.

وقال مون خلال اجتماع لحكومته “بمعزل عن القمة الثانية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، فإن زيارة الزعيم كيم جونغ اون الى روسيا وزيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ الى كوريا الشمالية ستحصلان قريبا”.

وأشار مون الى “احتمال عقد قمة بين كيم ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قائلا إن نظاما جديدا ينشأ في شبه الجزيرة الكورية”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية