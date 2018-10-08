اقتحمت قوات من جيش العدو الإسرائيلي فجر الاثنين مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة وجرى خلالها اعتقال 12 مواطنا فلسطينيا.

وقالت مصادر فلسطينية إنه “جرى اعتقال الدكتورة الصيدلانية فيروز أبو شيخة نعالوة شقيقة منفذ عملية بركان بعد مداهمة منزلها في حي المعاجين بمدينة نابلس”، وتابعت “شهد المكان مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال ما أدى لإصابة شاب بالرصاص”.

واضافت المصادر “شهد شارع القدس قبالة مخيم بلاطة مواجهات أخرى بعد اعتقال دوريات الاحتلال للشابين صوص مرشود وحامد حشاش”، ولفتت المصادر الى ان “قوات الاحتلال اعتقلت أربعة شبان من ضاحية شويكة شمال طولكرم وهم: لواء حسام أبو العوف، عميد عزمي نعالوه، وليث بسام مهداوي، ومحمد عماد ناقوري”.

وافادت المصادر ان “قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد البحش من منزله في شارع التعاون بمدينة نابلس”، واضافت “سلمت قوات الاحتلال الشاب أحمد إسماعيل عوض صلاح من بلدة الخضر جنوب بيت لحم بلاغًا لمراجعة مخابراتها بعد مداهمة وتفتيش منزله”.

وقالت المصادر “جرى مداهمة منزل الأسير المحرر نزار موسى خالد بمنطقة رقعة في مدينة يطا جنوب الخليل”، وتابعت “في رام الله تم اعتقال الأسير المحرر فؤاد دار خليل من سنجل وأكرم خليل من كفر مالك وعوض أبو عليا من بلدة المغير”، واضافت “اقتحمت دوريات الاحتلال شارع جلجولية بمدينة قلقيلية، كما اقتحمت بلدة قطنة شمال غرب القدس المحتلة وسلمت شاباً تبليغاً لمراجعة مخابراتها”.

المصدر: فلسطين اليوم