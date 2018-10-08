منعت قوات العدو الاسرائيلي صباح الاثنين من وصول مئات العمال الفلسطينيين الى أماكن عملهم في المنطقة الصناعية “بركان” غرب محافظة سلفيت بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، بعد العملية التي أسفرت مقتل مستوطنين صهيونين اثنين وجرح ثالث.

وقالت مصادر فلسطينية “توجه صباح اليوم قرابة 3300 عامل الى اماكن عملهم في تلك المنطقة ليجدوا جنود الاحتلال منتشرين على مداخل المصانع ونتيجة لاجراءات التفيش المشددة الامر الذي حال دون دخول الكثير منهم الى المصانع”.

وتابعت المصادر ان “الاحتلال أجرى تشديدات على العمال الفلسطينيين عقب عملية اطلاق النار التي وقعت في المنطقة صباح امس قتل خلالها مستوطنين واصيب اخر”.

واضافت المصادر ان “الاحتلال عزز من اجراءاته العسكرية على سلفيت ويجري عمليات بحث واسعة عن منفذ العملية، وعلى اثر ذلك جرى اعتقال شقيقة منفذ العلمية فيروز نعالوة صباح اليوم، كما اخذوا قياسات منزل العائلة تمهيدا لهدمه”.

المصدر: فلسطين اليوم