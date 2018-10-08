تداعى جمع من الناشطين في مدينة النبطية، إلى وقفة سلمية، بعد ظهر اليوم، أمام سراي النبطية “إحتجاجا على الظروف المعيشية الصعبة، التي تصيب كل مواطن في هذا البلد”.

وشارك في التحرك الرئيس السابق لبلدية مدينة النبطية الدكتور مصطفى بدر الدين، ممثل “حركة الشعب” في الجنوب أسد غندور، ممثل الحزب “الشيوعي اللبناني” في النبطية علي بدير، مختار كفررمان جاد ظاهر وعدد من المواطنين.

وأكد الناشط عبد بيطار في كلمة ألقاها أن “الوقفة الاحتجاجية ليست موجهة ضد أحد، إنما هي للتعبير عن وجع الناس، جراء المشاكل والأزمات المتراكمة في البلد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام