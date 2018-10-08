مصدر عسكري في الساحل الغربي اليمني: اطلاق صاروخ محلي الصنع على تجمعات قوى العدوان ومرتزقته في الجبلية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 8 2018 - 00:11
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فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ترحب بعملية بركان النوعية وتعتبرها رداً طبيعياً على جرائم الاحتلال
الرئيس التركي: أتابع قضية خاشقجي بنفسي والسلطات أيضاً تراقب تسجيلات الكاميرات ولا تزال لدينا توقعات إيجابية بشأن حالته
أردوغان: نتابع دخول وخروج الأفراد من المطار إلى القنصلية السعودية ونحن ننتظر نتائج التحقيق وسنعلنها أمام العالم
الأناضول عن مصادر تركية: الأشخاص الذين دخلوا إلى القنصلية أثناء تواجد خاشقجي هم عناصر من الشرطة السعودية
منظمة العفو الدولية: التقارير عن مقتل خاشقجي صادمة وبمثابة إشارة مرعبة للناقدين مفادها أن حياتهم بخطر حتى خارج السعودية
منظمة العفو الدولية: إذا صحت التقارير عن مقتل خاشقجي فهذا يعني أن السلطات السعودية ستستهدف المعارضين واحداً تلو الآخر
نتانياهو: اتفقت مع بوتين على بحث التنسيق الأمني في سوريا وسنعمل لمنع تموضع ايران عسكرياً فيها ونقل أسلحة لحزب الله
قناة زفيزدا الروسية تعرض مشاهد جديدة لوصول قطعات من منظومة الدفاع الجوي أس 300 إلى الجيش السوري
الرئيس الأسد: اتفاق إدلب إجراء مؤقت حققت الدولة من خلاله العديد من المكاسب الميدانية وفي مقدمتها حقن الدماء
الرئيس الأسد: سنكون أمام تحديات داخلية لا تقل خطورة عن الحرب وكلما تقدمنا نحو الانتصار سيعمل الأعداء على استنزافنا
وحدات الجيش السوري تصدت لهجوم مباغت نفذته مجموعة إرهابية حاولت التسلل إلى نقاط عسكرية بريف حماة الشمالي
مصادر يمنية: استشهاد 3 يمنيين في قصف لقوى العدوان على مدينة الدريهمي جنوب الحديدة في غرب اليمن
رئاسة كوريا الجنوبية: أميركا وكوريا الشمالية توافقتا على عقد قمة ثانية بين الرئيس ترامب وكيم جونغ اون في أقرب وقت
الوفاق البحرينية: تصويت البرلمان على زيادة القيمة المضافة بدعوة من الملك يؤكد أن النظام وبرلمانه مصممان على إفقار الشعب
هايتي: مقتل 11 شخصا على الأقل في زلزال بقوة 5.9 درجات ضرب شمال غرب البلاد وأحدث أضراراً مادية في الممتلكات
البنك المركزي السوداني: خفض قيمة العملة بنسبة 60% لمواجهة الأزمة الاقتصادية والدولار الاميركي بات يساوي 47.5 جنيهاً
الشرطة الأميركية: 20 قتيلاً هي حصيلة حادث سير كبير وقع في ولاية نيويورك
الكونغو الديمقراطية: مسلحون يقتلون 14 مدنياً في شرق البلاد الغني بالمعادن والذي يشهد أعمال عنف يومية
ألمانيا: إصابة 8 شرطيين بعد رشقهم بالحجارة وعبوات الزجاج خلال حفل موسيقي لليمين المتطرف في ثورينغيا
منظمة الإنتربول تعلن استقالة رئيسها الصيني مينغ هونغوي المحتجز لدى بكين في إطار تحقيق "للاشتباه بانتهاكه القانون"
مصدر عسكري في الساحل الغربي اليمني: اطلاق صاروخ محلي الصنع على تجمعات قوى العدوان ومرتزقته في الجبلية
منذ 1 ساعة
7 October، 2018
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