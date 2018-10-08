لقي عشرون شخصا مصرعهم السبت في حادث سير في سكوهيري البلدة الواقعة على بعد نحو 260 كلم شمال نيويورك حسب ما أعلنت الشرطة الاحد. في حين أفادت صحيفة محلية أن ليموزين دهست مارة في مرآب.

وقالت شرطة ولاية نيويورك إن الحادث وهو احد اخطر الحوادث التي تشهدها هذه المنطقة الريفية القريبة من الباني كبرى مدن الولاية. وقع السبت قبيل الساعة 14.00 (18.00 ت غ) في سكوهيري. وأضافت الشرطة أن سيارتين تصادمتا عند تقاطع طرقات دون تقديم المزيد من التفاصيل. في انتظار عقد لقاء اعلامي حول الامر.

ولم يتم نشر اي معلومات بشأن هويات الضحايا ولم يعرف على وجه الدقة اذا كان الضحايا من ركاب السيارتين او مارة كانوا في مرآب.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية