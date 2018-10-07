تطلق الجمهورية الاسلامية الايرانية قمرا صناعيا جديدا من طراز بيام (الرسالة) في المستقبل القريب، بحسب تصريح رئيس كلية الجوفضاء في جامعة اميركبير.

واشار محمود ماني، في تصريح ادلى به خلال اجتماع تخصصي حول قمر (بيام) المصنع محليا، بمناسبة الاسبوع العالمي للفضاء والذي انعقد في جامعة امير كبير الصناعية، الى قطاع الجوفضاء وتصنيع الاقمار الصناعية على يد الطلبة الجامعيين، موضحا انه منذ عام 2007 استلمت الجامعة مشروع بناء 3 اقمار صناعية حيث ادرجت على جدول الاعمال.

واضاف، انه في غضون الاسابيع القليلة المقبلة فان الاختبارات النهائية لاطلاق قمر بيام الصناعي والذي سيتم تسليمه الى منظمة الفضاء الايرانية.

وتابع: انه في اطار مذكرة التفاهم الموقعة مع منظمة الفضاء الايرانية فقد تم تأسيس مركز بحثي ومختبرات عديدة لتنفيذ هذه المشاريع وتصنيع الاقمار الصناعية الثلاثة.

ولفت الى تأسيس اقسام علمية عديدة للتقنية الفضائية وتصنيع الاقمار الصناعية في مرحلة الماجستير.

ونوه الى ان القمر الصناعي الجديد سيكون الاول الذي يتم اطلاقه على متن صاروخ “سيمرغ” الحامل للاقمار الصناعية الجديد.

المصدر: وكالة فارس