لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم، اليوم الأحد، في تدمير أربع آليات ومدرعات لهم بالساحل الغربي.

وأفاد مصدر عسكري “المسيرة نت” بأن وحدة الهندسة لدى الجيش واللجان الشعبية تمكنت من تدمير طقمين عسكريين لقوى العدوان السعودي الاميركي بعبوات ناسفة شرق التحيتا بالساحل الغربي، مؤكدا مصرع وإصابة طاقمهما.

وأضاف المصدر أن وحدة ضد الدروع تمكنت من تدمير مدرعة وجرافة عسكرية جنوب غرب الدريهمي بالساحل الغربي بصواريخ موجهة ما أسفر عن مصرع من كان عليهما.

وكان سلاح الجو المسير وقوة الإسناد المدفعي لدى الجيش واللجان الشعبية قد نفذا في وقت سابق اليوم عملية مشتركة على مواقع وتجمعات الغزاة والمرتزقة شمال النخيلة الساحل الغربي، حققت خسائر مباشرة في عديدهم وعتادهم.

المصدر: المسيرة نت