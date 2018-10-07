صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي: “بتاريخ 5/10/2018 وفي حي فرحات- محلة صبرا، ونتيجة للتحريات والمتابعة، كمن عناصر دورية من مفرزة بيت الدين القضائية في وحدة الشرطة القضائية، لأحد أخطر المطلوبين للقضاء، وتمكنوا من توقيفه بعدما حاول الفرار، ويدعى: – س. ك. (مواليد العام 1980، مكتوم القيد). وتبين أن في حقه/27/ مذكرة عدلية بجرائم مختلفة، أهمها: تأليف عصابة سطو مسلح وسلب وسرقة وخطف وتهديد ومحاولة قتل، وحجز حرية، واستعمال مزور، وأسلحة، واحتيال. والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام