أعلن وزير المالية والخزانة التركي براءت ألبيرق، اعتزام حكومة بلاده الإعلان عن برنامج قوي، من أجل مكافحة التضخم في تركيا. جاء ذلك، في كلمة له خلال اجتماع تشاوري وتقييمي لحزب “العدالة والتنمية” الحاكم، في العاصمة التركية أنقرة. وأكد “ألبيرق” عدم وجود أي تنازل في مسألة انضباط الميزانية في تركيا. وحول الخطة الاقتصادية الجديدة لبلاده على المدى المتوسط، المرتكزة على ثلاث قواعد رئيسية، هي “التوازن والانضباط والتغيير”، قال ألبيرق: “إن مرحلة التوازن في الاقتصاد قد بدأت”.

ووفقا لما صرح به الوزير في وقت سابق، فإن تحقيق أهداف الخطة الاقتصادية الجديدة سيتم في الأعوام الـ 3 القادمة، بما يتوافق مع واقع البلاد، وقدرة الإدارة الاقتصادية على اتخاذ القرارات السريعة. والأربعاء الماضي، أعلنت مؤسسة الاحصاء التركية، أن نسبة التضخم لشهر سبتمبر/ أيلول الماضي، ارتفعت بنسبة 6.30 بالمائة، لتصبح النسبة السنوية للتضخم 24.52 بالمائة.

المصدر: وكالة انباء الأناضول