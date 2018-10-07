أفادت وزارة الخارجية الروسية الأحد أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، سيبحث مع نظيره الإيطالي إينتسو موافيرو الاثنين، الأوضاع في سوريا وليبيا والأزمة الأوكرانية، كما سيبحثان التعاون في مجال الأمن الدولي والتفاعل في إطار مجلس الأمن والتعاون في أوروبا.

وجاء في تعليق إدارة المعلومات بوزارة الخارجية الروسية المنشور على موقع الوزارة: “خلال المحادثات، سيناقش وزيرا الخارجية مجموعة واسعة من القضايا على الأجندة الدولية ذات الاهتمام المشترك. من المفترض إيلاء اهتمام خاص للوضع في سوريا وليبيا والنزاع الداخلي الأوكراني والتعاون في مجال الأمن الدولي والتفاعل داخل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، مع الأخذ بعين الاعتبار الرئاسة الإيطالية لهذه المنظمة في عام 2018”. من المتوقع ان يناقش المشاركون في المحادثات العلاقات الثنائية الروسية الايطالية في المجالات السياسية والاقتصادية والمالية والثقافية.

وجاء في بيان الخارجية الخارجية “على الرغم من القيود الحالية المتعلقة بالمشاركة في الهياكل الأوروبية الأطلسية، تحاول السلطات الإيطالية الالتزام بنهج متوازن وطويلة الأمد للعلاقات مع بلادنا، وهي مهتمة بالحفاظ على الإمكانات الهائلة للتعاون الثنائي وتطويرها ، والحفاظ على الاتصالات على أعلى المستويات”. وفي وقت سابق، قال مبعوث الرئيس للشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، أن وزير الخارجية الإيطالي أثناء زيارته لموسكو سوف يجلب دعوة لافروف للمشاركة في مؤتمر حول ليبيا في باليرمو. سيعقد المؤتمر الدولي حول التسوية في ليبيا في 12-13 تشرين الأول/نوفمبر.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية