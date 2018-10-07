أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف أن الحظر الاميركي ضد الشعب الايراني سيفشل بالتأكيد. وخلال الاجتماع المفتوح لمجلس الشورى الإسلامي الأحد والذي عُقد لمناقشة لائحة انضمام ايران لمعاهدة مكافحة تمويل الارهاب الدولية (CFT)، قال ظريف، إنه “مثلما صرح سماحة قائد الثورة الإسلامية اخيراً فقد تمكنا من دحر اميركا من خلال كسر الحظر”. واضاف “لقد دحرنا الأميركيين مراراً بالحكمة ومقاومة الشعب، وهذه المرة ايضاً سندحر اميركا بالتعاضد والتلاحم، ومن المؤكد أن الحظر الأميركي ضد الشعب الايراني العظيم سيفشل”.

المصدر: وكاالة انباء فارس