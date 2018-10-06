أفادت السلطات المحلية أن نحو 20 ألف شخص تظاهروا السبت في ادنبره مطالبين باستقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة، حسب ما أفادت السلطات المحلية.

وأفاد مراقبون أن المتظاهرين كانوا هذه المرة أقل عددا مقارنة مع تظاهرة مماثلة قبل ستة أشهر.

وتعهدت رئيسة حكومة اسكتلندا نيكولا ستورجن التي تتزعم الحزب الوطني الاسكتلندي، بالكشف عن موقفها من إجراء استفتاء جديد حول الاستقلال “عندما تكون تفاصيل بريكست قد اصبحت واضحة”.

ومن المقرر أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الاوروبي في التاسع والعشرين من آذار/مارس المقبل طبقا لنتائج استفتاء أجاب الاسكتلنديون عليه بـ “لا”.

ورفضت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي السماح بإجراء استفتاء جديد حول استقلال اسكتلندا الذي لا بد أن يحظى بموافقة مجلس العموم البريطاني في لندن.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية