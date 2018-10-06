على شفا اسبوعٍ تقريبا من نهايةِ وعدِ الرئيسِ المكلف، السِجالاتُ يعلِّقْن التفاؤلاتِ لبعضِ الوقت، ويدفعنَ رئيسَ مجلسِ النواب الى تقديرٍ غيرِ مريحٍ لمسارِ التاليفِ بعدَ تصريحاتِ الجُمُعَة ..

في الاستنتاجاتِ، يُقرأُ مِن رَفْعِ بعضِ اصحابِ العُقَدِ صوتَهُ بعدَ لقاءِ بعبدا اَنَهُ يتشددُ في الشروطِ اصراراً على تعقيدِ التشكيل، وبالتالي هوَ يُفرِغُ حُمولةَ غضبهِ على التيارِ الوطنيِ الحرِ قبلَ خروجِ التاليفِ من نفقِ الازمة.

في الاطارِ، توضيحٌ من مصادرِ التيارِ للمنارِ بأنَّ ميزانَ التأليفِ مرتبطٌ بالتقدُّمِ الحاصلِ بينَ رئيسَيِ الجمهوريةِ والحكومة.

وتزامُناً، سُجِّلَ خرقٌ لدى رئيسِ الحزبِ التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط حولَ العرضِ الاخيرِ للوزير جبران باسيل مُحيلاً اياهُ الى الدراسةِ المُعمَّقَة والتدقيقِ الموضوعي، فهل يَجري الاعلانٌ عن حلٍّ لعُقدَةِ وُزراءِ الاشتراكي في الساعاتِ المقبلة فيتقدَمُ التاليفُ خطوةً الى الامام؟ وماذا عن عقدةِ القوات؟

لم تَستنفرُ التحدياتُ المحيطةُ والخطيرةُ البعضَ للاسراعِ في التاليف، فهل يفعلُ ذلكَ اعلانُ العدوِ نواياهُ لعرقلةِ رحلةِ تصديرِ الغازِ اللبناني الى اوروبا قبلَ ان يُستخرَجْ؟ العدوُ ماضٍ في عَقدِ صَفَقاتِهِ معَ قبرص واليونانَ وايطاليا كي يُصَدِّرَ الغازَ المنهوبَ من فِلَسطينَ المحتلة الى اوروبا، فيما لبنانُ غائصٌ في مَصائبِه، مُهدَّدٌ بِخَسارةِ اكبرِ ثَرواتِهِ المستقبلية التي يَبني عليها اللبنانيُ آمالَهُ للتحرُّرِ من آلامٍ موجِعَةٍ تُطارِدُهُ في المستشفياتِ والطرقاتِ والمدارسِ ، وفي كلِ ما يُؤكَلُ ويُشرَبُ عبرَ ملوِثاتٍ تستدعي تدخلاتٍ عاجلةً، كما هوَ الحالُ مع ما كُشِفَ اليومَ من تقاريرَ حولَ استخدامِ مواطنينَ في الضاحيةِ الجَنوبيةِ لبيروتَ مياهاً ملوثةً باعلى نِسَبِ الجراثيمِ والباكتيريا.

المصدر: قناة المنار