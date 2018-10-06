صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه، البيان الآتي “أقدم زورقان حربيان تابعان للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 5/10/2018 الساعة 9.42، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالي 300 متر ولمدة 6 دقائق.

وعند الساعة 17.54، أقدم زورقان معاديان مماثلان على خرق البقعة البحرية المذكورة، لمسافة حوالي 425 مترا ولمدة 4 دقائق.

وبتاريخ 6/10/2018 عند الساعة 8.34، أقدم زورقان معاديان مماثلان على خرق البقعة البحرية المذكورة، لمسافة حوالي 465 مترا ولمدة 3 دقائق.

تجري متابعة الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام