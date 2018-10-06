جال الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد، بعد ظهر اليوم، في حي البراد في مدينة صيدا، يرافقه عدد من أعضاء فرع طلائع الأحرار في التنظيم وأمانة الفرع.

وبحسب بيان لمكتبه الاعلامي، فقد استطلع سعد خلال الجولة “أوضاع الناس في ظل الأزمة الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها لبنان بشكل عام، ومدينة صيدا بشكل خاص، نتيجة الفشل المدوي لسياسات الطبقة الحاكمة وفسادها وعجزها عن تشكيل حكومة تتحمل المسؤولية بسبب الخلافات على توزيع الحقائب الوزارية ومغانم الحكم”.

وأشار المكتب إلى ان سعد التقى خلال جولته المواطنين وأصحاب المحال التجارية والورش الحرفية “الذين رحبوا به، وتبادلوا معه الأحاديث، شاكين له همومهم المعيشية وتراجع مداخيلهم”.

وقد عبر سعد عن استيائه من الأوضاع الراهنة، ورفضه ل”الواقع المزري الذي أوصلت الطبقة الحاكمة لبنان إليه، ولاسيما التراجع على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية”، معتبرا أن “أطراف السلطة السياسية الحاكمة هي التي أوصلت لبنان إلى حافة الهاوية بسبب سياساتها وممارساتها”.

وجدد التعهد بأن يبقى دائما صوت الناس، وبأن يحمل صرخة المواطن وهمومه داخل المجلس النيابي وخارجه.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام