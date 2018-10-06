اعتبر رئيس المركز الوطني في الشمال كمال الخير، في تصريح أمام زواره في دارته في المنية ان “أي اجتماع لما يسمى حكومة الضرورة اعتداء صارخ على الدستور اللبناني، لأن الحكومة مستقيلة دستوريا وهي في مرحلة تصريف الاعمال”.

ودعا الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري الى “اتخاذ موقف جريء وشجاع، اما بتأليف الحكومة العتيدة التي ينتظرها اللبنانيون بفارغ الصبر، أو الاعتذار عن التكليف لانه عاجز عن انجاز هذا الملف حفاظا على موقع رئاسة الحكومة”.

واستنكر ما ورد على لسان الحريري لجهة رفضه التطبيع مع سوريا، سائلا “عن أي تطبيع تتحدثون؟ وما الضرر من العمل مع السوريين من اجل الإعادة الكريمة للنازحين وفتح معبر نصيب امام الصادرات الصناعية والزراعية الوطنية؟ ونحن نطالب بتفعيل العلاقات مع سوريا على كافة المستويات، لان تلك إرادة 70% من الشعب اللبناني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام