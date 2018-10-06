قالت الخارجية الإندونيسية، اليوم السبت، إن نحو 150 ألف شخص لا يزالون تحت الأنقاض جراء الزلزال والتسونامي الذي ضرب جزرا بالبلاد أواخر الشهر الماضي.

ونقلت وكالة “بيرناما” المحلية عن متحدث الوزارة، أكمد رمضان، قوله إن “فرق الإنقاذ تمكنت حتى الآن من انتشال 1558 جثة لضحايا دفنوا أحياء”، وأن “حوالي 152 ألف شخص قد لا يزالون عالقين تحت الأنقاض في جزيرة سولاويسي”.

ولفت رمضان إلى أن “65733 منزلا قد دمروا نتيجة للكارثة”.

وضربت سلسلة من الزلازل وأمواج تسونامي جزيرة سولاويسي الإندونيسية يوم 28 أيلول/سبتمبر، وبلغت قوة الزلزال 6.1 درجة على مقياس ريختر، وكانت بؤرته بعمق 18.1 كيلومتر، مما أدى إلى مقتل المئات.

وتقع إندونيسيا في منطقة “حزام النار” في المحيط الهادي التي تكثر بها الزلازل. وأدى زلزال وأمواج مد عاتية في 2004 إلى مقتل 226 ألف شخص في 13 دولة بينهم أكثر من 120 ألفا في إندونيسيا.

المصدر: وكالة سبوتنيك