اعتبر أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، أن بلاده أصبحت أقوى بعد اندلاع الأزمة الخليجية، مشيرا إلى أن الإمارة تعتمد على مقدراتها الذاتية أكثر من ذي قبل.

وقال آل ثاني، خلال لقائه اليوم السبت الرئيس الأرجنتيني، ماوريسيو ماكري، في بوينس آيرس، تعليقا على حديث الأخير حول أن الأرجنتين تمر بمراحل اقتصادية صعبة “إن معظم الأمم تمر بمراحل صعبة، ومنها دولة قطر التي تمر بتحديات إقليمية، لكنها بفضل الله وصمود وقوة المجتمع في قطر والأصدقاء، أصبحت الإمارة أقوى والاعتماد على النفس أصبح أكبر بكثير من السابق”.

وأشار أمير قطر إلى أن الأرجنتين ستتجاوز أيضا هذه المرحلة الصعبة بقيادة رئيس البلاد الحالي.

وفي سياق العلاقات الثنائية، نوه ماكري بمستوى التعاون القائم في مختلف الصعد بين البلدين لافتا إلى أنه “يمكن لخبرة الأرجنتين في مجال الأمن الغذائي أن تساعد قطر وبالقدر نفسه يمكن للأرجنتين الاستفادة من خبرة قطر في مجال الطاقة”.

وأضاف رئيس الأرجنتين أن مباحثات اليوم تناولت مجالات أخرى مثل التعليم والرياضة، متطلعا لمزيد من التعاون، كما أشار إلى قدرة قطر على تنظيم ناجح لبطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، متمنيا لفريق بلاده النجاح في بلوغ البطولة.

من جانبه، أشار تميم إلى أن العلاقات القطرية الأرجنتينية تمتد لأكثر من 40 عاما، وشهدت خلال السنتين الأخيرتين تطورا ملحوظا خاصة بعد الزيارات المتبادلة، مؤكدا أن هذه الزيارة تأتي لدعم العلاقات الثنائية.

وتسعى السلطات القطرية في هذه الظروف إلى تكثيف علاقاتها مع حلفائها وشركائها الدوليين.

المصدر: قنا