أبرز التطورات على الساحة السورية: 6_10_2018

دمشق وريفها:

ـ أحصى “المرصد السوري المعارض”، مقتل 315 مسلحاً من داعش خلال المعارك مع الجيش السوري في بادية ريف دمشق الجنوبية الشرقية عند الحدود الإدارية لمحافظة السويداء، خلال الـ 73 يوماً الماضية.

دير الزور وريفها:

ـ سلم 5 مسلحين من داعش أنفسهم لـ “قسد” قرب بلدة الباغوز بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

الحسكة وريفها:

ـ قُتل شخص تحت التعذيب في سجون “قسد” في بلدة تل حميس بريف الحسكة الشمالي الشرقي.

الرقة وريفها:

– أصيب طفل، إثر انفجار لغم به، قرب قرية أصيلم البراشمة بريف الرقة الشمالي.

ـ قُتل مسلحان من “قسد” واُصيب آخر، إثر هجوم شنه مسلحو داعش، على حاجز لهم في قرية الحوس بريف الرقة الشرقي.

ـ قُتل مسلحان من “قسد” جراء إطلاق مسلحين مجهولين النار عليهما، قرب صوامع بلدة الشركراك بريف الرقة الشمالي.

حلب وريفها:

– سيطرت “هيئة تحرير الشام” على قرية ميزناز جنوب شرق مدينة الأتارب في ريف حلب الغربي، بعد اشتباكات مع “حركة نور الدين الزنكي _الجبهة الوطنية للتحرير”، أسفرت عن مقتل أحد المسؤولين في “حركة نور الدين الزنكي”، المدعو “عبد الله الرماح”.

– شهدت قرية كفر نوران في ريف حلب الغربي حركة نزوح للمدنيين، على خلفية المعارك بين “حركة نور الدين الزنكي” و”هيئة تحرير الشام”، كما انقطع طريق “الأتارب _كفر نوران”، إثر المعارك الدائرة بين الطرفين

– أحصى “المرصد السوري المعارض” مقتل 3 مسلحين من “هيئة تحرير الشام” و3 آخرين من “حركة نور الدين الزنكي _الجبهة الوطنية للتحرير” بينهم مسؤول عسكري، إضافةً الى 3 مدنيين بينهم طفلين اثنين، خلال الاشتباكات بين “الهيئة” و”الحركة” في ريف حلب الغربي.

ـ أٌصيب عدد من الأشخاص، جراء انفجار سيارة مفخخة في منطقة الصناعة بمدينة اعزاز بريف حلب الشمالي الخاضعة لسيطرة فصائل “الجيش الحر” المدعومة تركياً.

إدلب وريفها:

ـ عُثر على مسلح مقتول على أيدي مسلحين مجهولين، قرب قرية كفر عميم بريف إدلب الجنوبي الشرقي، كما عُثر على طفل مقتول على أيدي مسلحين مجهولين، قرب جامع الزهراء في مدينة معرة مصرين بريف إدلب الشمالي.

المصدر: الاعلام الحربي