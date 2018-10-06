أعلنت هيئة الحشد الشعبي العراقي السبت عن انطلاق عملية أمنية واسعة لتأمين الصحراء الغربية في محافظة الأنبار(غرب).

وقال معاون قائد عمليات الحشد الشعبي لمحور غرب الأنبار أحمد نصر الله إن “قوة مشتركة من قيادة عمليات الحشد الشعبي لمحور غرب الانبار واللواء 13 والاستخبارات العسكرية والجهد الهندسي شرعوا بعملية أمنية احترازية استهدفت منطقة السرجة في صحراء الأنبار الغربية مرورا بمنطقة ام تينة ومقالع ابراهيم ومنطقة الخرجة”.

وأضاف نصر الله أن “قوات الحشد الشعبي تواصل عملياتها الأمنية في عمق الصحراء الغربية لتأمين معظم مناطق المحافظة من العمليات الإرهابية”، مشيرا إلى أن “العملية تهدف لتمشيط تلك المناطق وتأمينها من فلول داعش كونها تقع في بيئة جغرافية صحراوية وبعيدة عن التواجد الأمني”.

المصدر: السومرية