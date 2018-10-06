إذا اردت تطهير جسمك من السموم ، فلا تبحث في الصيدلية ، اتجه مباشرة إلى ثلاجتك ، هناك ستجد علاجك

وهناك 15 نوعاً من الأطعمة بعضها مفضل لدى الكثيرين، تساعد في تطهير أجهزة الجسم من الآثار الضارة للتلوث، والمضافات الغذائية، و التدخين السلبي وغيرها من السموم التي تتراكم في الكبد، و الأمعاء والكلى

وإليكم فيما يلي قائمة بالأطعمة الموصى بتناولها لتنقية الجسم من السموم، حسب ما جاءت في موقع “كير 2 ” المعني بالصحة:

1- التفاح

يحتوي التفاح وخاصة العضوي، على نسبة عالية من ألياف البكتين، وهو نوع من الألياف التي تعمل على خفض الكوليسترول الضار بالجسم والتخلص من المعادن الثقيلة، التي تتجمع في الجسم، هذا فضلاً عن تطهير الأمعاء.

2- الأفوكادو

تحتوي فاكهة الأفوكادوعلى مادة الجلوتاثيون المضادة للأكسدة والتي تساعد في نشاط الكبد وإزالة السموم من الجسم، كما تساعد هذه الفاكهة المغذية على خفض الكوليسترول في الدم.

3- الشمندر(البنجر)

يحتوي الشمندر على مزيج فريد من المركبات النباتية الطبيعية التي تجعله أروع جهاز لتنقية الدم تنظيف الكبد من السموم.

4- التوت البري

إضافة هذه الفاكهة الصغيرة إلى غذائك اليومي سيكون له عظيم الأثر على صحتك، فخصائصه المضادة للفيروسات تساعد في منع مرور السموم من الدم إلى المخ، كما أن التوت البري يحتوي على الأسبرين الطبيعي الذي يساعد في تخفيف الألم والالتهاب المزمن، هذا فضلاً عن دوره كمضاد حيوي يعمل على منع تكون بكتيريا المسالك البولية.

5- الملفوف :

يحتوي الملفوفعلى العديد من المركبات المضادة للأكسدة التي تكافح السرطان ، كما يساعد الكبد في التخلص من الهرمونات الزائدة، هذا فضلاً عن دوره في تنقية الجهاز الهضمي وتحييد بعض المركبات الضارة الموجودة في دخان السجائر والتي يمتصها الجسم عن طريق التدخين السلبي، كما أنه يعزز قدرة الكبد على إزالة السموم.

6 – الكرفس

يعتبر الكرفس أحد أفضل منقيات الدم، فهو يحتوي على العديد من المركبات المضادة للسرطان المختلفة والتي تساعد في إزالة السموم من الخلايا السرطانية بالجسم. كما أن بذور الكرفس تحتوي على أكثر من 20 مادة مضادات الالتهاب .

7 – بذور الكتان

لاحتوائها على كميات وفيرة من أحماض اوميغا 3 الدهنية، تعمل بذور الكتان كمطهر طبيعي للعديد من أجهزة الجسم.

8 – الثوم

يساعد تناول كمية صغيرة من الثوم يومياً في تطهير الجسم وخاصة الدم والأمعاء من البكتيريا الضارة، والطفيليات المعوية والفيروسات، كما أنه يساعد في منع تراكم السموم على الشرايين، هذا بالإضافة إلى خصائصه المضادة للأكسدة والتي تقاوم السرطان وتنقي الجسم من السموم عن طريق تنشيط أنزيمات الكبد. وللحصول على عظيم الفائدة من الثوم، ينصح بتناوله طازجاً وعدم الاكتفاء بتناول مسحوق الثوم.

9 – الغريب فروت

يحتوي الجريب فروت على كمية كبيرة من فيتامين C ومضادات الأكسدة التي تساعد في عملية تنقية الكبد من السموم.

10 – الجرجير

يساعد نبات الجرجير ذي الأوراق الخضراء اللذيذة في تنشيط أنزيمات الكبد لتطهير الجسم من السموم، وأكدت دراسة أجريت في مركز نورويتش للأبحاث الغذائية في المملكة المتحدة، أن 170 غراماً من الجرجير يوميا ساعدت أجسام مجموعة من المدخنين على التخلص من كميات كبيرة من المواد المسببة للسرطان عن طريق البول.

المصدر: اخبار الان