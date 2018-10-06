أبرز التطورات التي سجلت على الساحة السورية حتى صباح السبت 6-10-2018.

حلب وريفها:

ـ أعلن مصدر عسكري أن وحدات الهندسة في الجيش السوري ستقوم اليوم بتفجير عبوات ناسفة وألغام من مخلفات الإرهابيين في مقالع البريج بريف حلب من الساعة 10.00 وحتى الساعة 13.00 وفي منطقة جبرين الساعة 12.00.

– أصيب عدد من المدنيين إثر سقوط عدة قذائف صاروخية على حي حلب الجديدة بمدنية حلب، مصدرها المجموعات المسلحة.

ـ شهد ريف حلب الغربي توتراً أمنياً وعسكرياً بين “هيئة تحرير الشام” و”حركة نور الدين الزنكي _الجبهة الوطنية للتحرير”، حيث استقدم الفصيلين تعزيزات لمواقعهما العسكرية وسط حالة من الاستنفار في المنطقة، وجاء ذلك على خلفية التوتر بين الطرفين بعد اقتحام “الهيئة” لبلدة كفر حلب.

ودعمت “الهيئة” الحاجز الأساسي لها عند مفرق قرية “كفركمين” وأنشأت حاجزاً جديداً على الطريق الواصل بين قريتي كفرناصح وباتبو.

الحسكة وريفها:

ـ اعتقلت “قسد” شخصاً، في مدينة الشدادي في ريف الحسكة الجنوبي، واقتادته الى جهة مجهولة، دون معرفة الأسباب.

الرقة وريفها:

ـ اعتقلت “قسد” شخصاً، بعد مداهمة منزله في قرية كفيفة شمال مدينة عين عيسى في ريف الرقة الشمالي، لأسباب مجهولة.

المشهد المحلي:

– نفى مسؤول “المكتب الإعلامي” في “حركة نور الدين الزنكي _الجبهة الوطنية للتحرير”، المدعو “أديب جميل”، الأنباء التي تداولها إعلام “هيئة تحرير الشام” حول اعتداء مسلحي “الحركة” على مقار “الهيئة” بريف حلب الغربي وهجموهم عليها، مؤكداً أن “الحركة” لم تسيّر أي أرتال عسكرية، لكن “هيئة تحرير الشام” هي من سيرت أرتال كبيرة معززة بآليات ثقيلة وعربات مصفحة لمحيط بلدة كفر حلب.

المشهد الدولي:

ـ قال نائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، إن توريد روسيا عدد من منظوماتها الصاروخية للدفاع الجوي من طراز “إس _300” للجيش السوري ليس موجها ضد أي دولة ثالثة، مضيفاً أن “هذه المنظومة تحمل طابعا دفاعيا بحتا ونشرها هناك يهدف لضمان أمن مواطنينا، عسكريينا في مطار حميميم”.

ـ عبَّر ماريو غونزاغا مدير شركة إيطالية كبيرة تقوم بإنتاج المعدات للمختبرات التعليمية، عن معارضته لسياسة العقوبات الأوروبية ضد سوريا.

وقال على هامش معرض “Re-Build Syria” المنعقد في دمشق والمكرس لإعادة إعمار سوريا بعد الحرب: “إن كل القيود والعقوبات هي قيود سياسية لا نوافق عليها، ولذلك نريد أن نعمل في سوريا من جديد، وقد قررنا دعم سوريا، ولا أوافق على موقف الحكومة الإيطالية ولا يعجبني هذا الحظر”.

ـ قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إنّ “كفاح تركيا لن يتوقف ما لم ينته الإرهاب والإرهابيون، وأنهم عازمون على مواصلته حتى النهاية”، وانتقد ما وصفه تكديس دول أجنبية الأسلحة لمنظمة “بي كا كا”، بالشاحنات في سوريا، قائلاً “لقد فهم من هم على رأس الإرهابيين أنه لا نتيجة من ذلك، وسيفهم من هم في الأسفل كذلك”.

المصدر: الاعلام الحربي