أشارت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية التابعة لمديرية الطيران المدني في لبنان الى ان الطقس في لبنان السبت والاحد هو غائم جزئيا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع تكون الضباب على المرتفعات.

الحالة العامة:

طقس خريفي مستقر و دافئ نسبيًا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط .

الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: غائم جزئياً الى غائم احياناً بسحب مرتفعة ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة كما يتكون الضباب على المرتفعات أحياناً.

الأحد: غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض في الداخل وعلى الجبال ويتكون الضباب على المرتفعات.

الإثنين: غائم جزئياً مع انخفاض إضافي طفيف بدرجات الحرارة، يتحول مساء الى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات ليلاً.

الرياح السطحية: شمالية الى شمالية غربية سرعتها بين ١٠ و٣٠ كلم/س.

الانقشاع: جيد على الساحل يسوء محلياً على المرتفعات بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٥٠و ٧٠%.

حال البحر: منخفض الموج الى مائج

حرارة سطح الماء: ٢٧°م

الضغط الجوي:٧٦١ ملم زئبق

المصدر: مصلحة الأرصاد الجوية