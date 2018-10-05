أشاد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بعلاقته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد قول الأخير لأنصاره إنه حذر الملك السعودي من أنه لن يستمر في السلطة ”لأسبوعين“ دون دعم عسكري أمريكي.

وقال ابن سلمان في مقابلة مع وكالة بلومبرج نشرت يوم الجمعة ”أحب العمل معه. تعرفون، يجب أن تتقبلوا أن أي صديق سيقول أمورا جيدة وأخرى سيئة“.

وأضاف ولي العهد السعودي ”نعتقد أن كل الأسلحة التي نحصل عليها من الولايات المتحدة الأمريكية يتم دفع ثمنها، ليست أسلحة بالمجان. ومن ثم فمنذ أن بدأت العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، اشترينا كل شيء بالمال“.

المصدر: وكالة رويترز