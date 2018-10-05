أكد نائب القائد العام لحرس الثورة الاسلامية، اليوم الجمعة، أن الهجمات الصاروخية على قلب الارهابيين، أثبتت للعالم روح اقتدار الشعب الايراني وجهاده ومقاومته وصموده وثباته.

وخلال الملتقى التعبوي الضخم في اصفهان، قال العميد حسين سلامي “ان ايران الاسلامية أصبحت اكثر قوة اليوم من جميع النواحي، فصواريخنا تسقط قرب الاميركان، فيما هم يرسلون لنا رسائل ذليلة أنه على الاقل ليتم اطلاق خط ساخن بيننا وبينكم، ليكون الاميركان على علم كلما ارادت ايران ان تطلق صواريخ على الارهابيين”، وأضاف “لقد بلغت ايران حدا، ان قوة كبرى كأميركا تطلب منها هكذا طلب وبكل أدب”.

وتابع “ان الصحوة الاسلامية قضت على أحلام قادة الاستكبار، ففي كل يوم تشيع جنازة سياسية جديدة للاعداء، بحيث يفقدون عملاءهم في المنطقة تباعا”.وصرح “ان اميركا تسير اليوم نحو الزوال، فلم تكن ضعيفة وعاجزة بهذا القدر في أي وقت مضى”.

المصدر: وكالة فارس