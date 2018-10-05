أعلنت شركة النفط الأميركية العملاقة “أكسون موبيل” الجمعة انها تخطط لاجراء عمليات تنقيب تجريبية للثروات الهيدروكربونية قبالة السواحل القبرصية في وقت لاحق هذا العام. بالرغم من تحذير تركيا للشركات الأجنبية من نشاطات كهذه.

وقال نائب رئيس اكسون موبيل نيل تشابمان للصحافيين الجمعة بعد لقائه الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسياديس في نيقوسيا “خطتنا تتضمن ان نقوم بالتنقيب في الربع الأخير من العام. لكن ليس لدينا تاريخ محدد الآن”. وجاء كلام تشابمان بعد يوم من توجيه تركيا نصيحة الى شركات النفط بأن لا تشارك في استدراج عروض للحصول على تراخيص جديدة للتنقيب عن النفط والغاز قبالة قبرص بسبب ادعائها بالسيادة على هذه المياه.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية