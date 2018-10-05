قال مصدران في صناعة النفط إن الهند ستشتري تسعة ملايين برميل من الخام الإيراني في نوفمبر تشرين الثاني، وهو ما يشير إلى أن ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم سيواصل شراء الخام من الجمهورية الإسلامية على الرغم من عقوبات أمريكية يبدأ سريانها في الرابع من الشهر نفسه.

وقال أحد المصدرين ”طلبت مصاف نفطية موافقات على شحنات حجمها 1.25 مليون طن (حوالي 9 ملايين برميل) من النفط من إيران في نوفمبر“.

وأبلغ المصدران رويترز أن مؤسسة النفط الهندية ستحصل على ستة ملايين برميل من النفط الإيراني بينما ستحصل مانجالور للتكرير والبتروكيماويات على ثلاثة ملايين برميل.

وطلب المصدران عدم الكشف عن هويتهما لأنهما غير مخولين بالحديث إلى وسائل الإعلام. وامتنعت مؤسسة النفط الهندية ومانجالور للتكرير عن الرد على طلب للتعقيب.

المصدر: وكالة رويترز