استقبل رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي اليوم، في قصر قرطاج، المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون وزير المالية علي حسن خليل، يرافقه سفير لبنان في تونس انطوان فرنجية ومدير عام شؤون الرئاسة في المجلس النيابي علي حمد.

وقد سلم خليل الرئيس السبسي دعوة خطية موجهة إليه من الرئيس عون لحضور فعاليات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقرر تنظيمها في بيروت، يومي 19 و20 كانون الثاني المقبل.

,رحب السبسي بهذه الدعوة، معربا عن ثقته ب”قدرة لبنان على توفير كل ممهدات النجاح لهذه القمة الهامة لخدمة المصلحة العربية المشتركة وتحقيق خطوات ملموسة على درب التكامل الاقتصادي العربي المنشود”، مؤكدا “وقوف تونس إلى جانب لبنان لإنجاح هذه القمة”.

ونوه ب”عراقة العلاقات التونسية اللبنانية”، مشددا على ضرورة “الاستفادة المثلى من القواسم المشتركة العديدة التي تجمع البلدين والفرص المتاحة لتعزيز التعاون بينهما لا سيما في المجالات التجارية والاستثمارية”.

من جانبه، أعرب خليل عن تطلعه إلى “مشاركة رئيس الجمهورية في القمة الاقتصادية القادمة ببيروت”، مؤكدا على “أهميتها في الدفع بالعمل العربي المشترك وتهيئة الأرضية لبناء اقتصاد عربي متكامل وتحسين مستويات التنمية لخدمة مصالح شعوب المنطقة”، مشيرا إلى “ضعف التجارة البينية العربية وضرورة تضافر الجهود العربية لتحسينها”.

كما تطرق اللقاء إلى عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام