أكد “تجمع العلماء المسلمين” في لبنان في بيان له الجمعة ان “القضية الفلسطينية العادلة ستبقى حاضرة في الأجيال القادمة ولن يستطيع الزمن ولا الإرهاب الصهيوني ولا الطغيان الأميركي ولا تآمر بعض حكام العرب أن يجهضوها”، ولفت الى ان “هؤلاء لن يكرسوا وجود الكيان الصهيوني كدولة معترف بها على أرض فلسطين”.

وقال التجمع “لقد اثبت تاريخ الصراع مع العدو الصهيوني أن هذا العدو لا يقيم وزنا لتعهداته ولا مواثيقه وهو تراجع عن كثير منها وآخرها تمزيقه عمليا لاتفاقية أوسلو عبر إعلانه يهودية الدولة واستمراره في بناء المستوطنات في الضفة الغربية وتآمره على حق العودة بمساعدة الولايات المتحدة الأميركية وبتأييد من بعض حكام العرب”.

وتوجه التجمع “بالتحية للشعب الفلسطيني البطل على استمراره في الخروج بمسيرات العودة للأسبوع الثامن والعشرين”، واشار الى ان “هذا التصاعد في هذه الفعالية يدل على قوة هذا الشعب الذي سيستمر في إزعاج العدو الصهيوني حتى الوصول إلى تحقيق كامل حقوقهم خاصة رفع الحصار عن غزة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام