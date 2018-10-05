أعلن المكتب الصحفي لعمدة العاصمة الإستونية تالين، ان عمدة المدينة تافى آاس، وعمدة سيؤول، باك فون سون، وقعا على بروتوكول تعاون فى العاصمة الإستونية اليوم الجمعة.

وجاء في بيان المكتب الصحفي: “ينص البروتوكول على تطوير التعاون في المجال الرقمي، بما في ذلك التحكم الإلكتروني، فضلاً عن الأمن السيبراني، وتسهيل إنشاء وتطوير العلاقات بين رجال الأعمال والمؤسسات العلمية والثقافية والمؤسسات التعليمية والمؤسسات العامة في العاصمتين”.

هذا وسيزور عمدة بلدية سول بلباو وبرشلونة وزيوريخ خلال جولته الأوروبية.

المصدر: سبوتنيك