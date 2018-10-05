اعتبرت فرنسا أن قرار روسيا بتقديم منظومة “إس 300” لسوريا مساهمة في تأجيج خطر التصعيد العسكري.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية، آنييس فان دور مول، في بيان اليوم الجمعة “في ظل مناخ من التوتر الإقليمي، يعد تقديم روسيا أنظمة الدفاع الجوي إس 300 لسوريا عاملاً يساهم بتأجيج التصعيد العسكري وإبعاد أفق الحل السياسي”.

وأعلنت روسيا عن توريد منظومة “إس-300” لسوريا بهدف زيادة أمن العسكريين الروس، بعد حادث سقوط الطائرة الروسية من طراز “إيليوسين-20” يوم 17 أيلول/سبتمبر الماضي فوق مياه المتوسط على بعد 35 كيلومتراً من الساحل السوري قبالة قاعدة حميميم الجوية، وعلى متنها 15 عسكريا روسيا.

المصدر: سبوتنيك