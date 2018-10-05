أكد السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور على “الموقف الفلسطيني الرسمي والشعبي الثابت برفض كافة المشاريع التي تنتقص من حقوق شعبنا وتستهدف مشروعنا الوطني الفلسطيني في الحرية والعودة والاستقلال”.

كلام دبور جاء الجمعة خلال استقاله سفير بولندا في لبنان بريمسلاف بنزيولوفكسي، حيث جرى البحث في الاوضاع العامة، خاصة الاوضاع الحياتية والمعيشية الصعبة التي يعاني منها ابناء الشعب في لبنان وما تتعرض له وكالة “الاونروا”.

واطلع دبور السفير البولندي على “الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة ضد ابناء شعبنا ومقدساته وخاصة في مدينة القدس”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام