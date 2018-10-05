تلقى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الجمعة اتصالا من رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق الغانم، مستنكرا ما ورد في مقال في احدى الصحف الكويتية ومؤكدا العلاقات الكويتية – اللبنانية المتينة وتقدير الكويت للرئيس بري.

بدوره أكد الرئيس بري ان “عشرات المقالات لا تؤثر في العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ولا في علاقته شخصيا بدولة الكويت الشقيقة”.

من جهة ثانية، عرض الرئيس بري الوضع في منطقة بعلبك-الهرمل ولا سيما لجهة الشأن الانمائي والخدماتي في المنطقة، مع وفد من تكتل نواب بعلبك-الهرمل والبلديات، حيث تركز الحديث على انشاء مجلس انماء لبعلبك-الهرمل والبقاع وعكار والضنية والمنية والطريق الدائري حول بعلبك.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام