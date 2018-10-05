أكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون أن “التواصل الدائم بين لبنان المقيم ولبنان المنتشر هو من ابرز الاهداف التي يعمل لها لان الانتشار اللبناني في الخارج قيمة اضافية ودعم اساسي للوطن الام وقضاياه”.

ولفت الرئيس عون في حديث له الجمعة الى ان “القوانين التي اقرت لاعادة وصل ما انقطع بين اللبنانيين في داخل البلاد وخارجها ومشاركة المنتشرين اللبنانيين في الانتخابات النيابية هي الدليل القاطع على توجه العهد للجمع بين جناحي لبنان”.

من جهة ثانية، استقبل الرئيس عون وفدا من النادي اللبناني في المكسيك برئاسة ايوب سفر بواري، كما استقبل وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل وعرض معه شؤونا تتعلق بوزارة الطاقة والمشاريع التي تتولى تنفيذها، كما تتطرق البحث الى اوضاع مؤسسة كهرباء لبنان.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام