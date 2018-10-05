مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في قرية اللبن الشرقية قضاء نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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October 5 2018 - 17:53
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منظمة الصحة العالمية: اليمن يعرف حاليّاً أقوى وأخطر موجة كوليرا في تاريخه وعدد المصابين بلغ 1.2 مليون شخص
اليونيسف: 16 مليون يمني لديهم صعوبة بالوصول إلى المياه الصالحة وهذا يرفع مستوى خطر الإصابة بالكوليرا
اليونيسف: وحده الحل السياسي ووقف الأعمال العسكرية يمكن له أن يضع حداً لتمدد وباء الكوليرا في اليمن
وحدات الجيش اليمني واللجان الشعبية تستهدف تجمعات قوى العدوان في منطقة التحتيا في الساحل الغربي وتحقق إصابات مباشرة
وحدات الجيش اليمني واللجان تتصدى لمحاولة تسلل لقوى العدوان باتجاه منطقة عيدة بجبهة نهم
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الرئيس مرزوق الغانم أكد على متانة العلاقات اللبنانية ـ الكويتية وعلى تقدير الكويت للرئيس بري
رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك: التأخير في تشكيل الحكومة يفاقم الاوضاع على مختلف الاصعدة
وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل: نريد حكومة وحدة وطنية ولكن لا نقبل بالابتزاز أو بلعبة افشال العهد
تكتل نواب بعلبك الهرمل يزور عين التينة ويعرض مع الرئيس بري الملفات الحيوية والانمائية المتعلقة بمنطقة البقاع
رئيس التكتل الوزير حسين الحاج حسن: عرضنا مع الرئيس بري ملف اقرار قانون انشاء مجلس انماء بعلبك الهرمل وعكار والمنية
أندونيسيا تتخوف من وجود اكثر من الف مفقود بعد الزلزال والتسونامي اللذين ضربا جزيرة سولاويسي وتجاوزت حصيلتهما 1571 قتيلا
مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في قرية اللبن الشرقية قضاء نابلس
منذ 2 ساعة
5 October، 2018
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