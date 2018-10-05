ناقش رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الليبية مصطفى صنع الله، مع النائب الأول لرئيس شركة “تاتنفت” رستم مينيخانوف، سبل التعاون المشترك بين مؤسسة النفط الليبية وشركات النفط الروسية، مشيراً إلى استئناف عمل شركة “تاتنفت” وذلك حسب اتفاقية موقعة بين الطرفين عام 2007.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية في بيان صحفي حصلت وكالة سبوتنيك على نسخة منه إن “رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله اجتمع ،مع النائب الأول لرئيس شركة “تاتنفت” رستم مينيخانوف، أمس الخميس 4 أكتوبر 2018، وذلك على هامش الأسبوع الروسي للطاقة”.

وأضاف البيان أن “الجانبان ناقشا سبل التعاون المشترك بينهما، إضافة الى استئناف العمل استناداً للاتفاقية الموقعة بين الطرفين عام 2007”.

المصدر: سبوتنيك