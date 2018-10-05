أدى نحو 50 ألف من الفلسطينيين في القدس وأراضي الـ48 صلاة الجمعة اليوم في رحاب المسجد الاقصى المبارك.

وجرت الصلاة وسط اجراءات مشددة فرضتها قوات الاحتلال على البلدة القديمة ومحيطها ومحيط “الأقصى” وسيرت دوريات راجلة داخل البلدة، وأخرى راجلة ومحمولة وخيالة بمحيط بوابات البلدة والشوارع والطرقات المتاخمة لسور القدس التاريخي، واحتجز جنود الاحتلال بطاقات المئات من المصلين من الشبان خلال دخولهم للصلاة في المسجد.

وفي ذات السياق ألقى حراس المسجد الأقصى المبارك القبض على مستوطن متخفٍ على سطح المصلى المرواني أثناء صلاة الجمعة اليوم، وتم إخراجه من المسجد وتسليمه لقوات الاحتلال على البوابات.

المصدر: وكالة فلسطين اليوم