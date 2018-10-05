لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي، اليوم الجمعة، مصرعهم وجرح آخرون خلال علميات للجيش واللجان الشعبية في جبهات نهم والبيضاء.

وأوضح مصدر عسكري لـ”المسيرة نت” أن مجاهدي الجيش واللجان الشعبية شنوا عملية هجومية استهدفت مواقع مرتزقة العدوان بمنطقة الجرجور في نهم ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحة في صفوفهم”.

فيما شهدت محافظة البيضاء عمليات للجيش واللجان الشعبية استهدفت مواقع المرتزقة في هضبة جميل بجبهة قيفة ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى من المرتزقة.

وكان الجيش واللجان الشعبية قد نفذوا، أمس الخميس عملية إغارة على مواقع تكفيريي “داعش” في هضبة جميل بجبهة قيفة بالبيضاء، كما أغاروا على مواقع المرتزقة في منطقة الجرجور بجبهة نهم وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

المصدر: المسيرة